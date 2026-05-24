È uscito da pochi giorni il nuovo libro di Luigi Novi, docente e scrittore di Angri, dedicato alla figura di Sant’Alfonso Maria Fusco. Il volume, intitolato “Ancora un poco, un poco appena”, è stato pubblicato dal Centro Iniziative Culturali presieduto da Luigi D’Antuono.

Novi, insegnante presso la scuola media Galvani-Opromolla di Angri, è al suo secondo lavoro editoriale e ha scelto di rendere omaggio al santo fondatore delle Suore Battistine attraverso una narrazione che intreccia storia, memoria e immaginazione.

«Non è una biografia in senso stretto – spiega l’autore – ma una narrazione che intreccia fatti storici, ricordi tramandati e momenti immaginati, con l’intento di restituire il cuore e il respiro di un uomo che seppe farsi segno vivo della Provvidenza».

L’idea del libro nasce nel 2016, poche settimane dopo la canonizzazione di Alfonso Maria Fusco. Da allora, tra studio, ricerca e scrittura, Novi ha costruito un racconto che offre una versione inedita dell’uomo della carità nella città dei Doria.

Fondamentali, per la stesura del volume, sono stati i testi di suor Lina Pantano e le testimonianze custodite nella comunità battistina. «Mi colpiva profondamente il modo in cui le suore parlavano del Padre Fondatore – racconta Novi – con l’affetto e la partecipazione di chi custodisce una memoria amata».

Il romanzo ripercorre l’Angri della seconda metà dell’Ottocento, segnata da povertà e difficoltà sociali, raccontando il sogno di un giovane sacerdote deciso a strappare i bambini dalla fame e dall’abbandono. Centrale anche la figura di Maddalena Caputo, il cui incontro con Fusco segnerà l’inizio di un lungo percorso fatto di sacrifici e ostacoli.

Dopo la prima presentazione avvenuta l’11 maggio al Castello Doria di Angri, il libro è stato presentato anche all’Istituto Galvani-Opromolla alla presenza della dirigente scolastica Anna Scimone e di suor Lina Pantano, Superiora Generale della Congregazione delle Suore Battistine. Altri appuntamenti pubblici sono previsti nelle prossime settimane.