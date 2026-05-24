Paura nella notte lungo il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, dove un’Audi A3 si è ribaltata nei pressi dell’uscita di Montoro Sud dopo aver impattato contro la barriera di protezione laterale.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente — che viaggiava da solo a bordo del veicolo — avrebbe perso il controllo dell’auto per cause ancora in corso di accertamento. Dopo l’urto contro il guardrail, la vettura si è capovolta sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato all’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Non è stato reso noto il codice di gravità.

Presenti anche gli operatori impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo. La circolazione ha subito rallentamenti temporanei, tornando regolare al termine dell’intervento.