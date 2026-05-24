Un uomo è stato denunciato per omessa custodia e malgoverno di animali dopo che due pitbull di sua proprietà hanno aggredito e ucciso un cane di piccola taglia nella frazione di San Giuseppe al Pennino, a Cava de’ Tirreni.

L’episodio si è verificato in pieno giorno all’interno del giardino della proprietaria del cagnolino, sotto gli occhi di alcuni residenti della zona. Inutili i tentativi di salvare l’animale, morto a seguito delle ferite riportate durante l’attacco.

Sul posto sono intervenute le guardie zoofile dell’Aisa, che hanno effettuato gli accertamenti del caso riuscendo a risalire al proprietario dei due pitbull.

Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia per non aver adottato adeguate misure di controllo e custodia dei cani ritenuti pericolosi.