Urne aperte da oggi a Salerno e in altri 20 comuni della provincia chiamati a eleggere sindaco e consiglio comunale.

Si vota oggi, domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 23, e domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, nel pomeriggio di lunedì.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti — Salerno, Cava de’ Tirreni, Angri e Campagna — qualora nessun candidato sindaco dovesse raggiungere al primo turno il 50% più uno dei voti validi, si tornerà alle urne per il ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno.

La sfida nel capoluogo

A Salerno sono 21 le liste presentate e otto i candidati in corsa per la fascia tricolore.

Tra i protagonisti della competizione elettorale c’è Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania ed ex sindaco del capoluogo, sostenuto da sette liste: Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Avanti-Psi, Cristiani Democratici, Insieme per Salerno e Davvero Ecologia & Diritti.

In corsa anche l’avvocato amministrativista e docente universitario Gherardo Maria Marenghi, appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima Salerno e Noi Moderati.

L’avvocato Franco Massimo Lanocita è sostenuto invece da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Salerno Democratica.

Tra gli altri candidati figurano anche l’ingegnere Armando Zambrano con le liste Oltre in Azione, Noi Popolari Riformisti-Udc e Salerno di Tutti; Domenico Ventura con Dimensione Bandecchi; Pio Antonio De Felice per Potere al Popolo; la dirigente scolastica Elisabetta Barone con “Semplice Salerno” e l’ex preside Alessandro Turchi con “Salerno Migliore”.