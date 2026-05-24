Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato in primo grado a 4 anni di reclusione un ginecologo di Cava de’ Tirreni accusato di violenza sessuale nei confronti di una paziente.

I fatti risalgono all’estate del 2024, quando il medico fu denunciato da una donna straniera che riferì di aver subito molestie e avance durante una visita effettuata nello studio privato del professionista a Cava de’ Tirreni.

Dopo la denuncia, il ginecologo era stato inizialmente arrestato e condotto in carcere. Successivamente gli erano stati concessi i domiciliari, poi revocati, mentre era rimasta in vigore la sospensione dall’esercizio della professione per un anno.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia e durante il processo, il medico ha sempre respinto ogni accusa sostenendo la propria estraneità ai fatti contestati, come riporta “SalernoToday”.

Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza di condanna emessa dai giudici del Tribunale nocerino. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.