Paura a Nocera Inferiore, dove una ragazzina di 12 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione nel tentativo di uscire di casa calandosi con alcune lenzuola annodate.

L’episodio si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in via Eduardo De Filippo. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe legato alcune lenzuola per creare una sorta di corda e tentare di raggiungere la strada dal primo piano del condominio. Qualcosa, però, sarebbe andato storto: la presa non ha retto e la 12enne è precipitata nel vuoto per diversi metri, finendo violentemente sull’asfalto.

Determinante l’intervento dei soccorsi. Alcuni residenti, allarmati dal forte tonfo, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla ragazzina prima del trasferimento in codice rosso all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Successivamente la 12enne è stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli, dove è tuttora ricoverata sotto stretta osservazione. Ha riportato diverse fratture alle gambe e alle spalle, oltre a un trauma cranico. Fortunatamente, gli esami eseguiti dai medici hanno escluso lesioni agli organi interni e la ragazza non sarebbe in pericolo di vita.

Sotto choc i familiari della studentessa, figlia di una professionista molto conosciuta in città. Secondo quanto emerso, la giovane non avrebbe mai manifestato particolari segnali di disagio tali da far immaginare un gesto simile.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e comprendere cosa abbia spinto la 12enne a tentare la fuga da casa rischiando la vita.