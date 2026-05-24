Primo episodio di tensione nella giornata elettorale a Pompei, dove un uomo è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a fotografare la scheda votata all’interno della cabina elettorale.

L’episodio si è verificato intorno alle 13 nella sezione numero 6 allestita presso l’Istituto “Amedeo Maiuri”. Secondo quanto ricostruito, un segretario di seggio avrebbe notato rumori sospetti provenire dalla cabina e, poco dopo, avrebbe sorpreso un 50enne mentre utilizzava il cellulare per scattare una foto alla scheda appena compilata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Pompei, coordinati dal vicequestore Antonio Concas, che hanno effettuato gli accertamenti del caso acquisendo anche l’immagine presente sul telefono dell’elettore.

Dalle verifiche sarebbe emersa una fotografia della scheda con le preferenze espresse per due candidati appartenenti alla stessa coalizione politica. L’episodio è stato verbalizzato dai componenti del seggio e trasmesso alla Procura di Torre Annunziata.

Per il 50enne è scattata la denuncia. Fotografare la scheda elettorale all’interno della cabina costituisce infatti una violazione della normativa sulla segretezza del voto.

Il caso arriva in una tornata elettorale particolarmente delicata per la città mariana, tornata al voto dopo la scomparsa del sindaco Carmine Lo Sapio avvenuta lo scorso dicembre. A contendersi la guida del Comune sono Salvatore Alfano, Giuseppe Tortora e Claudio D’Alessio.