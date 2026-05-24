Polemiche a Scafati per la manifestazione di auto d’epoca organizzata nella frazione Bagni in concomitanza con le celebrazioni delle prime comunioni. Alcuni cittadini hanno protestato sui social denunciando forti disagi legati alla chiusura della piazza e alla carenza di parcheggi.

Tra i messaggi pubblicati online, un genitore ha criticato duramente l’organizzazione dell’evento: «Volevo ringraziare il sindaco e tutta l’organizzazione che hanno creato uno stupendo disagio a noi genitori e familiari che oggi dobbiamo fare ai nostri figli la prima comunione. Già si sa che intorno alla piazza i posti auto sono limitati, oggi non c’era proprio possibilità di sostare. Ci sono tante domeniche per fare questo tipo di eventi, mentre quelle delle comunioni sono poche».

Alle critiche ha risposto direttamente il sindaco di Scafati, spiegando le motivazioni che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione: «Quando ci è stato richiesto lo spazio per la manifestazione abbiamo dato il via libera pensando di creare un momento di aggregazione e socializzazione. Don Mimmo, persona attenta e di grande spessore con cui ho parlato in questi giorni durante la festa della Madonna dei Bagni, non mi aveva segnalato questa problematica».

Il primo cittadino ha poi affrontato anche il tema parcheggi: «Sto lavorando per interloquire con il Convitto Tasso al fine di ottenere quei terreni da destinare a parcheggi e a un’area verde pubblica attrezzata. La richiesta è stata avanzata già da almeno due mesi».

Infine, il sindaco ha respinto le accuse parlando di polemica strumentale: «Credo che questo sia diventato uno sfogatoio contro il sindaco. Mi chiedo: c’è stato qualcuno che, sapendo dell’evento, abbia chiesto ufficialmente al Comune di annullare la concessione della piazza? La risposta è no. Un abbraccio forte e auguri ai ragazzi che oggi hanno fatto la comunione».