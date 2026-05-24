Primo giorno di voto concluso nei comuni chiamati alle urne: cresce l’attesa per il verdetto finale tra ballottaggi e possibili sorprese

Voto, affluenza, numeri rappresentanti di lista, sbarramenti, cancelli ma anche la Speranza che qualcosa di diverso possa esserci. La notte porterà ulteriori consigli e l’ansia per qualche sonnambulo c’è da fare un’altra bella giornata domani snocciolare cifre e numeri ma il lavoro più pesante, sembra essere già stato svolto. Ora si dovranno decidere le percentuali, loro sono i veri arbitri che decideranno il prossimo lustro politico, quando si svuoteranno caffetterie e ristoranti e tutto ritornerà nella canonica e convenzionale normalità. In attesa di una nuova campagna elettorale intanto ancora per una notte tutti sogneranno per dovere di cronaca l’influenza le urne è stata un poco in degli scorsi anni in tutti i centri dove si è votato mere considerazioni. Puoi riscriverlo con i soliti prompt, magari mantenendoti più fedele possibile parola per parola e aggiustando solo qualche concetto grammaticalmente errato.

Il primo giorno ai seggi è terminato. Ed è proprio dentro quelle urne che c’è già metà del destino di una città di chi potrebbe arrivare al ballottaggio oppure fermarsi già domani con la proclamazione del sindaco e della nuova amministrazione. Sono tutte ipotesi che balenano nella mente, ma anche nelle coscienze, di chi ha vissuto settimane intense di campagna elettorale. Affluenza, numeri, rappresentanti di lista, sbarramenti, cancelli, ma anche la speranza che qualcosa di diverso possa davvero accadere, questa la narrazione del primo giorno. Le città al voto si preparano ora alla notte più lunga, quella dove si accavallano pensieri, riflessioni, strategie e inevitabili tensioni.

La notte delle attese

La mite notte porterà ulteriori consigli, valutazioni e forse anche qualche ora insonne per chi vive queste elezioni come un passaggio decisivo, una catarsi purificatrice. Domani ci sarà ancora una lunga giornata da affrontare, tra dati, cifre e percentuali da analizzare, ma il lavoro più pesante sembra essere stato svolto in questa domenica. Ora ci si affiderà alla logica dei numeri che incideranno sul prossimo lustro politico. Saranno le percentuali le vere arbitre del futuro amministrativo delle città chiamate al voto. Dentro quei decimali si nascondono vittorie, sconfitte, conferme ma anche possibili sorprese.

Dopo il voto ritornerà la normalità

E poi, tra qualche giorno parzialmente e lentamente, si svuoteranno caffetterie, comitati elettorali, locande, pizzerie e ristoranti. Le telefonate diminuiranno, i manifesti perderanno centralità e tutto tornerà nella canonica e convenzionale normalità quotidiana. Fino alla prossima campagna elettorale. Intanto, però, ancora per una notte tutti continueranno a sognare e a sperare di avere detto cose giuste e avere centrato almeno un punto del programma elettorale, questo grande assente. Chi immagina una vittoria storica, chi una conferma, altri forse semplicemente un risultato capace di lasciare un segno e magari avviare un percorso diverso da quel loop monotono.

L’affluenza in calo

Per dovere di cronaca resta anche il dato dell’affluenza, nella norma tendente al rialzo rispetto agli anni scorsi in quasi tutti i centri chiamati al voto. Un elemento che apre inevitabilmente riflessioni e una chiara chiave di lettura politica sulla partecipazione e sul rapporto sempre più complesso e indefinibile tra cittadini e politica. Ma queste, almeno per ora, restano delle mere considerazioni da giornalismo letterario, da corrispondente su posto. Perché l’antico lessico della verità, quella definitiva, è ancora chiusa dentro le urne tra quella verità di fatto e quella di ragione.

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