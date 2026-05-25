Si siede al tavolo di un ristorante, pranza regolarmente e, al momento del conto, tira fuori un coltello minacciando il proprietario per evitare di pagare. Per questo motivo la Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un 43enne originario di Eboli.

Secondo i giudici della settima sezione penale, il comportamento dell’uomo configura a tutti gli effetti il reato di estorsione, punito dal codice penale con la reclusione da cinque a dieci anni e una multa fino a 4mila euro.

L’imputato aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello chiedendo una riqualificazione del reato in insolvenza fraudolenta e minaccia, ritenendo eccessiva l’accusa di estorsione. La difesa aveva inoltre invocato la circostanza attenuante della “lieve entità” del fatto.

La Cassazione ha però respinto integralmente il ricorso, giudicandolo inammissibile. Per i magistrati, infatti, l’utilizzo di un’arma per ottenere “l’ingiusto profitto” di un pasto non pagato rappresenta un chiaro episodio estorsivo.

I giudici hanno inoltre evidenziato come il ricorso riproponesse in maniera “pedissequa e apodittica” le stesse contestazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza elementi nuovi o critiche specifiche alla sentenza d’appello.

Respinta anche la richiesta di riconoscere la lieve entità del fatto.

La vicenda riporta l’attenzione sulle conseguenze penali per chi consuma in un ristorante senza pagare il conto. In casi ordinari, infatti, episodi simili possono configurare reati meno gravi come insolvenza fraudolenta o truffa. Diverso invece il caso in cui vengano utilizzate minacce o armi, circostanza che fa scattare accuse molto più pesanti come l’estorsione.