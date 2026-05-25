Campania in controtendenza nella giornata elettorale. Alle 19 di ieri l’affluenza per le elezioni comunali si è attestata al 37,19%, oltre due punti sopra la media nazionale ferma al 34,50%.

Meglio della Campania, in termini assoluti, hanno fatto soltanto Abruzzo, Lazio e Umbria. Il dato regionale segna inoltre una crescita rispetto alla precedente tornata amministrativa, quando alla stessa ora aveva votato il 36,63% degli aventi diritto.

Sono 88 i Comuni campani chiamati al voto in questa tornata, per oltre un milione di elettori coinvolti. A differenza di molte altre regioni italiane, dove si registra un calo anche significativo dell’affluenza, in Campania quasi tutte le province mostrano dati in aumento rispetto alle ultime amministrative. Fa eccezione soltanto la provincia di Napoli, che passa dal 37,24% al 36,66%.

Particolarmente significativo il dato di Avellino, dove l’affluenza è salita dal 35,54% al 39,89%, in una sfida elettorale molto sentita. Cresce anche Salerno, passata dal 32,23% al 34,21%, con l’attenzione concentrata sul ritorno in campo di Vincenzo De Luca, candidato sindaco a 77 anni.

Incrementi importanti si registrano anche in diversi Comuni della provincia di Napoli: ad Afragola si passa dal 34,97% al 37,52%, mentre ad Ercolano dal 33,51% al 34,06%. Netto calo invece a Melito, dove l’affluenza scende di quasi sei punti, e a Sorrento, reduce dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la precedente amministrazione.

Non sono mancati episodi di tensione e possibili irregolarità. A Pompei tre persone sono state denunciate per aver fotografato la scheda elettorale all’interno della cabina. Un caso analogo si è verificato anche ad Ariano Irpino.

Ad Afragola, invece, alcune schede elettorali appartenenti al Comune di Casalnuovo sarebbero finite per errore in alcuni seggi cittadini. L’anomalia è stata subito individuata e corretta dopo l’intervento della Prefettura.

Le urne resteranno aperte anche oggi fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.