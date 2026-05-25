I pazienti affetti da malattie del sangue seguiti dall’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani potranno ricevere la terapia di mantenimento senza doversi recare in ospedale. La Asl Salerno ha infatti approvato un nuovo modello sperimentale che consentirà la somministrazione delle cure nelle “Botteghe di Comunità”, presidi sanitari territoriali distribuiti in tutta la provincia.

Il progetto è destinato ai pazienti ematologici in fase stabile di malattia, per i quali non è necessario il ricovero o l’accesso diretto al reparto specialistico. Le cure saranno effettuate in una delle 27 strutture presenti sul territorio, dotate di personale infermieristico e servizi sanitari di prossimità.

I medici dell’ospedale di Pagani continueranno comunque a seguire i pazienti tramite telemedicina, mantenendo un collegamento costante con le strutture territoriali attraverso sistemi di videoconsulto.

L’obiettivo dell’iniziativa è alleggerire i disagi per molti pazienti, soprattutto anziani o residenti nelle aree interne della provincia, evitando lunghi spostamenti per prestazioni sanitarie che possono essere erogate vicino casa.

I farmaci continueranno a essere preparati dalla farmacia centralizzata dell’ospedale di Pagani e successivamente distribuiti alle Botteghe di Comunità. I risultati della sperimentazione saranno monitorati nel tempo attraverso specifici indicatori.

Del tema si discuterà giovedì 28 maggio all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno durante il convegno “Ospedale a Casa”, promosso da AIL Salerno e dedicato alla continuità assistenziale per i pazienti ematologici.