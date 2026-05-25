Paura ad Afragola, nei pressi di via San Paolo lungo l’asse viario, dove si è verificato un violento incidente stradale che avrebbe coinvolto diverse auto e una moto.

Le immagini arrivate dal luogo dello schianto mostrano veicoli gravemente danneggiati dopo un impatto che, secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, sarebbe stato particolarmente violento.

Al momento la dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire. Secondo quanto riferito da alcuni cittadini presenti, ci sarebbero dei feriti e le condizioni di almeno una delle persone coinvolte apparirebbero serie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnati nei soccorsi e nei rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Non risultano ancora comunicazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.