Lutto nel mondo del calcio sannita. È morto improvvisamente Giuseppe Izzo, 70 anni, ex calciatore del Benevento e volto storico dello sport cittadino.

Il dramma si è consumato nella serata di oggi in un impianto sportivo di Sant’Angelo a Cupolo, alle porte di Benevento, dove Izzo stava partecipando a un torneo di padel.

Secondo una prima ricostruzione, l’ex ala sinistra giallorossa sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre era in campo. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Restano da chiarire le cause del decesso.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti amici, familiari e tanti appassionati di calcio che avevano conosciuto e apprezzato Izzo, non solo come sportivo ma anche come uomo.

Negli anni Settanta Giuseppe Izzo aveva vestito la maglia del Benevento tra Serie C e Serie D, distinguendosi per talento e personalità. Era conosciuto da tutti con il soprannome di “Peppe Champagne”, legato al suo stile di gioco estroso e spettacolare. Nel corso della carriera aveva militato anche nella Cavese, prima di intraprendere l’attività di allenatore.

Docente di educazione fisica in pensione, era rimasto una figura molto conosciuta e stimata nell’ambiente calcistico beneventano, che oggi ne piange la scomparsa.