Maxi operazione antimafia della Polizia di Stato tra diverse province italiane e il distretto croato di Zagabria. Dalle prime ore di oggi gli investigatori stanno eseguendo un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia salernitana nei confronti di numerosi indagati.

Le accuse, aggravate dal metodo mafioso, comprendono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’indagine è stata coordinata dalla Dda di Salerno e condotta dagli uomini del Sisco di Salerno e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ed Eurojust.

Fondamentale anche la collaborazione della Procura speciale croata Uskok e della polizia di Zagabria, impegnata nelle operazioni eseguite sul territorio croato.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti nelle prossime ore dagli investigatori.