Blitz antimafia all’alba tra Campania, altre province italiane e Croazia. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.

Diciannove persone sono finite in carcere, mentre altre quattro sono state poste agli arresti domiciliari. L’inchiesta, condotta dalla SISCO di Salerno insieme al Servizio Centrale Operativo, ha permesso di ricostruire le attività di un sodalizio criminale con base operativa a Sarno e interessi estesi anche fuori regione.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di droga, tentato omicidio, estorsione, traffico e detenzione di armi da guerra, lesioni personali, violenza privata e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo gli investigatori, il gruppo controllava in particolare il traffico di stupefacenti tra Sarno e Scafati, riuscendo però a espandere il proprio giro d’affari anche in Sicilia. Nel corso delle indagini è stato infatti documentato un traffico di hashish culminato, nel dicembre 2024, con il sequestro di 80 chili di droga nel Palermitano.

Le indagini hanno inoltre fatto emergere un presunto sistema estorsivo ai danni di imprenditori locali. A capo dell’organizzazione, secondo la DDA, vi sarebbe stato un detenuto che dal carcere impartiva ordini agli affiliati in libertà, indicando obiettivi e azioni da compiere per il recupero del “pizzo” e la gestione delle piazze di spaccio.

Tra gli episodi contestati compare anche una violenta aggressione avvenuta in carcere ai danni di un detenuto, pestato per costringerlo a condividere la cella con il presunto capo del gruppo, così da permettergli di utilizzare più facilmente telefoni cellulari e mantenere i contatti con l’esterno.

Nel mirino degli investigatori anche il business dell’immigrazione clandestina. Sarebbero state presentate oltre mille istanze fittizie attraverso il sistema del “click day” del Ministero dell’Interno, utilizzando falsi rapporti di lavoro per favorire l’ingresso di cittadini extracomunitari.

Particolarmente rilevante anche il filone legato al traffico internazionale di armi. Gli investigatori hanno individuato un canale di approvvigionamento dalla Croazia, culminato con il sequestro di numerose armi da guerra, tra cui fucili d’assalto AK47 Kalashnikov, intercettati a Gorizia nell’aprile 2024 mentre venivano trasportati verso Sarno.

Contestualmente, nel distretto di Zagabria, la polizia croata ha eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del cittadino croato ritenuto fornitore delle armi.

L’operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione internazionale tra la DDA di Salerno, la Procura speciale croata USKOK, la Direzione Nazionale Antimafia e l’agenzia Eurojust.