Due giornate dedicate alle famiglie per conoscere da vicino gli spazi e i servizi dell’Asilo Nido Comunale “Il Riccio” di Nocera Superiore.

L’amministrazione comunale ha organizzato due open day in programma mercoledì 27 maggio e venerdì 5 giugno, dalle ore 17:30 alle 19:30, con l’obiettivo di presentare l’offerta educativa e le attività rivolte alla prima infanzia.

Durante gli incontri, i genitori potranno visitare la struttura, conoscere gli ambienti progettati per i bambini, approfondire il progetto pedagogico e confrontarsi con educatrici e personale dell’asilo.

«L’Open Day del nido “Il Riccio” – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – è un momento fondamentale di incontro e partecipazione. Offrire ai bambini luoghi sicuri e stimolanti dove crescere e imparare è una priorità assoluta per questa amministrazione».

Sull’iniziativa è intervenuta anche l’assessore all’Istruzione Raffaelina Ferrentino: «Partecipare agli Open Day significa entrare in un luogo dove si costruiscono i primi passi del futuro dei nostri bambini. Un asilo aperto alla comunità è un segnale di attenzione, inclusione e crescita sociale».

L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato nuovi investimenti dedicati all’infanzia e l’apertura di ulteriori spazi destinati ai più piccoli.