Pane confezionato e ancora etichettato Conad abbandonato in strada. È la segnalazione arrivata nelle ultime ore da alcuni cittadini tra Torre Annunziata e Trecase.

Nel primo caso, alcune buste di pane sarebbero state trovate lungo una strada di Torre Annunziata. «Non era meglio darlo a qualcuno?», il commento amareggiato di un cittadino che ha condiviso la segnalazione sui social.

Un episodio simile sarebbe stato registrato anche a Trecase, in via Carlo Pisacane, dove sarebbe stato rinvenuto altro pane con etichetta Conad.

Le immagini diffuse online hanno rapidamente acceso discussioni e polemiche, soprattutto sul tema dello spreco alimentare e della gestione dei prodotti invenduti. Al momento non è chiaro come il pane sia finito in strada né se si tratti di episodi collegati.

Redazione