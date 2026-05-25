Paura nella notte a Ravello, dove un turista britannico è precipitato da un terrazzamento dopo essersi introdotto in una proprietà privata nei pressi della nuova galleria di via Boccaccio.

L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, si trovava in evidente stato di alterazione alcolica quando avrebbe scavalcato il muretto che delimita la carreggiata, accedendo a un fondo agricolo coltivato a ulivi.

Probabilmente disorientato dal buio e dalla scarsa conoscenza della zona, il turista avrebbe continuato a camminare lungo il terreno fino a perdere l’equilibrio sul bordo del terrazzamento, precipitando per oltre sei metri sulla sottostante rampa Auditorium, lo riporta “Positanonews”.

Alla scena avrebbe assistito anche il padre dell’uomo, presente sul posto al momento della caduta.

Immediato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il turista e provveduto a immobilizzarlo. Nonostante il violento impatto, l’uomo era cosciente ma lamentava forti dolori.

Successivamente è stato trasferito al Pronto Soccorso di Castiglione per gli accertamenti e le cure del caso.