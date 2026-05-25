Il Comune di Salerno ha avviato un nuovo piano di monitoraggio negli istituti scolastici acquistando due metal detector portatili destinati ai servizi di prevenzione e sicurezza della Polizia Locale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Scuole Sicure” e rappresenta uno dei primi provvedimenti operativi adottati in Italia dopo la direttiva congiunta firmata dai Ministeri dell’Istruzione e dell’Interno il 28 gennaio 2026.

La misura nasce per rafforzare i controlli negli ambienti scolastici alla luce dei numerosi episodi di violenza e introduzione di oggetti pericolosi registrati negli ultimi anni in diverse scuole italiane. La normativa ministeriale consente infatti l’utilizzo di metal detector palmari, da impiegare però solo in casi specifici e su richiesta dei dirigenti scolastici, in coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di Salerno, i dispositivi saranno utilizzati esclusivamente dalla Polizia Locale per controlli mirati e non sistematici. L’obiettivo, spiegano dagli ambienti amministrativi, è quello di garantire uno strumento rapido di prevenzione senza trasformare le scuole in strutture rigidamente militarizzate.

I controlli potranno essere effettuati solo in presenza di particolari segnalazioni o situazioni considerate a rischio. I metal detector saranno utilizzati da personale formato e specializzato, già abituato a operare in contesti di vigilanza urbana, eventi pubblici e manifestazioni.

L’amministrazione comunale sottolinea come il provvedimento abbia una funzione esclusivamente preventiva e deterrente, evitando qualsiasi forma di stigmatizzazione degli studenti e mantenendo centrale la funzione educativa della scuola.

L’iniziativa si inserisce inoltre in una strategia più ampia che punta a rafforzare la collaborazione tra scuole, Prefettura, forze dell’ordine e amministrazioni locali per il contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e violenza negli ambienti scolastici.