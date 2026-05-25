Vincenzo De Luca torna alla guida del Comune di Salerno. L’ex presidente della Regione Campania è stato eletto sindaco alle amministrative, superando nettamente gli altri candidati, tra cui Franco Massimo Lanocita, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e Gherardo Maria Marenghi, candidato del centrodestra.

Per De Luca si tratta del quinto mandato da sindaco della città, dopo le esperienze già vissute tra il 1993 e il 2015. Negli ultimi dieci anni aveva invece guidato la Regione Campania per due mandati consecutivi.

Dopo lo stop della Corte Costituzionale alla possibilità di un terzo mandato da governatore, De Luca aveva deciso di tornare in campo a Salerno, prendendo il posto dell’ex sindaco Vincenzo Napoli, dimessosi nei mesi scorsi.

Durante la campagna elettorale, De Luca ha rilanciato la sua visione per il futuro della città, parlando di sicurezza, riqualificazione urbana, turismo, lavoro e servizi sociali. Tra le proposte annunciate figurano un reparto speciale della polizia municipale contro lo spaccio, nuovi interventi sulla viabilità, il potenziamento dei porti turistici, l’aumento dell’offerta alberghiera e il miglioramento di asili nido, impianti sportivi e strutture per anziani.

Non sono mancati i toni ambiziosi che da sempre caratterizzano il suo stile politico. In uno degli interventi pubblici più discussi aveva immaginato Salerno come “la Monte Carlo d’Italia”, con una lunga fascia costiera attrezzata e nuove strutture turistiche.

De Luca è stato sostenuto da sette liste civiche, senza però l’appoggio ufficiale del Partito Democratico. Il PD, infatti, aveva scelto di non sostenerlo per rispettare gli accordi politici con gli alleati del cosiddetto “campo largo”.