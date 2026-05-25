Un appello rivolto al sindaco e alla Polizia Municipale arriva da Sant’Antonio Abate, dove un cittadino segnala comportamenti pericolosi da parte di alcuni ciclisti lungo le strade cittadine.

“Vogliamo insegnare un po’ di regole ai piloti di cammelli: anche con le bici vanno rispettati i segnali stradali”, scrive ironicamente il residente, denunciando la presenza di persone che circolerebbero contromano soprattutto nelle prime ore del mattino.

“Prima che ci scappi il morto bisogna far capire che stanno in una città e non nel deserto”, conclude il cittadino, chiedendo maggiori controlli e interventi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.