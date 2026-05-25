Grande successo per l’Orchestra della scuola secondaria di primo grado Mascolo-De Curtis di Sant’Antonio Abate, protagonista assoluta al prestigioso Concorso Mediterraneo andato in scena nello storico Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari.

I giovani musicisti dell’istituto abatese hanno conquistato il Primo Posto Assoluto ottenendo il massimo riconoscimento della competizione: 100 e lode.

L’orchestra, composta da 57 studenti delle classi prime, seconde e terze medie, ha impressionato la giuria grazie a un’esibizione di altissimo livello artistico e tecnico. Sotto la direzione dei maestri Michele Tarallo e Vincenzo Del Sorbo, i ragazzi hanno eseguito due celebri composizioni di Jacob de Haan: “Ying Yang Serenade” e “Concerto D’Amore”.

La performance è stata particolarmente apprezzata per precisione, intensità interpretativa e maturità musicale, qualità che hanno permesso all’ensemble di distinguersi tra tutte le scuole partecipanti.

A rendere ancora più prestigioso il risultato ottenuto dall’istituto è arrivata anche la Menzione Speciale assegnata all’Ensemble di Clarinetti della scuola. I giovani musicisti hanno eseguito un Rondò di Mozart e la celebre “Sinfonia per un addio”, arrangiati appositamente dal maestro Michele Tarallo per la formazione clarinettistica.

Un riconoscimento importante che premia il lavoro svolto dagli studenti, dai docenti e dall’intera comunità scolastica di Sant’Antonio Abate.