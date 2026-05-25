Sono iniziati in questi giorni gli interventi di pulizia dell’alveo Corbara, nel territorio di Sant’Egidio del Monte Albino, interessato dalla presenza di vegetazione incontrollata e numerosi rifiuti abbandonati.

A comunicarlo è l’assessore all’Ambiente Antonio Abbagnara, che ha ringraziato il Consorzio di Bonifica, il presidente avv. Mario Rosario D’Angelo e tutte le squadre operative impegnate nelle attività di bonifica.

Un ringraziamento è stato rivolto anche agli operatori ecologici comunali, che stanno collaborando alla rimozione dei rifiuti presenti nell’area per restituire decoro e sicurezza a una zona importante del territorio.

Parallelamente, l’assessore ha annunciato di aver richiesto al Consorzio l’installazione di telecamere nei pressi degli alvei per contrastare gli sversamenti abusivi di rifiuti e rafforzare il controllo ambientale.

“La tutela dell’ambiente passa attraverso interventi concreti, collaborazione istituzionale e senso civico”, ha dichiarato Abbagnara, ribadendo l’impegno dell’amministrazione per garantire maggiore pulizia e rispetto del territorio.