Cresce l’allarme tra Nocera Superiore, Cava de’ Tirreni e Siano per una serie di tentativi di truffa messi in atto da un uomo che si presenterebbe come un “vecchio conoscente” delle vittime.

Secondo diverse segnalazioni, il truffatore — un uomo sulla cinquantina, dai modi gentili e distinto nell’aspetto — si muoverebbe a bordo di una Jeep Renegade nera.

Il raggiro segue sempre lo stesso schema:

l’uomo avvicina soprattutto persone anziane;

finge di riconoscerle con frasi come “Non ti ricordi di me?”;

conquista la fiducia della vittima simulando una vecchia amicizia;

successivamente propone la vendita di presunti gioielli o oggetti preziosi a prezzi vantaggiosi.

In realtà, si tratterebbe di semplice bigiotteria senza valore.

Uno degli ultimi episodi segnalati sarebbe avvenuto lungo Corso Matteotti a Nocera Superiore, dove un anziano avrebbe intuito il tentativo di raggiro, costringendo il malintenzionato ad allontanarsi rapidamente.

Segnalazioni analoghe sono arrivate anche dalla frazione Santa Lucia di Cava de’ Tirreni e, nelle ultime ore, pure da Siano.

“Stava cercando di raggirarmi, non ho abboccato e lui stizzito se n’è scappato”, racconta un cittadino sui social.

L’allerta si sta diffondendo rapidamente online, dove molti residenti stanno condividendo descrizioni e avvistamenti per mettere in guardia la popolazione.

L’invito resta quello di:

diffidare da sconosciuti troppo insistenti;

non acquistare oggetti da venditori improvvisati;

contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di comportamenti sospetti.

Redazione