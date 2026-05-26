Le elezioni comunali di Angri consegnano un dato politico chiaro: cresce il consenso attorno al progetto guidato da Alfonso Scoppa, che accede al ballottaggio forte di un sostegno ampio e trasversale.

Tra i protagonisti assoluti della tornata elettorale emerge Vincenzo Ferrara, candidato della lista “Battiti per Angri”, che con 624 preferenze personali risulta il più votato dell’intera coalizione a sostegno di Scoppa.

Un risultato costruito attraverso una campagna elettorale intensa, caratterizzata da presenza sul territorio, ascolto e dialogo con i cittadini. Le preferenze ottenute rappresentano anche un riconoscimento importante per il lavoro della lista “Battiti per Angri”, che si conferma una delle forze decisive all’interno della coalizione.

“Le 624 preferenze ricevute rappresentano per me un’emozione immensa e una grande responsabilità – ha dichiarato Vincenzo Ferrara –. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha creduto in me, nella nostra squadra e nel progetto di cambiamento che stiamo costruendo per Angri”.

Grande soddisfazione anche per il risultato ottenuto da Alfonso Scoppa, che ora si prepara alla sfida decisiva del ballottaggio contro Pasquale Mauri.

La coalizione punta ora a consolidare il consenso raccolto al primo turno e a convincere gli elettori ancora indecisi, facendo leva su un messaggio politico centrato sul rinnovamento amministrativo e sulla vicinanza ai problemi del territorio.

Dalle urne, secondo i sostenitori della coalizione, emerge una richiesta precisa: una parte significativa della città chiede una svolta per il futuro di Angri.