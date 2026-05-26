Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 27enne egiziano arrestato nei giorni scorsi nell’ambito di un’operazione congiunta condotta dalla Squadra Mobile di Salerno e dai finanzieri del Gico.

Il giovane è comparso davanti al Gip dopo l’arresto ed è accusato di detenzione illegale e ricettazione di armi, oltre che di riciclaggio. Dopo la convalida dell’arresto, nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Pagani, come riporta “SalernoToday”.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, hanno portato al sequestro di due fucili e di numerose munizioni trovate durante una perquisizione domiciliare.

In particolare, gli investigatori hanno rinvenuto un fucile Winchester calibro 12 e una carabina Ruger modello AR 556 calibro 223 Rem, oltre a munizionamento di diverso calibro.

Sotto sequestro anche un’auto ritenuta rubata, circostanza che ha fatto scattare anche l’accusa di riciclaggio.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le due armi sarebbero state rubate a Verona. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire per quale motivo fossero nella disponibilità del 27enne e se possano essere collegate ad altri episodi criminali.