Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri sul Monte Avvocata, dove una giovane è stata colpita da un malore lungo il sentiero che dal Santuario conduce a Maiori.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), presenti in zona per attività di presidio, che si sono imbattuti in un gruppo di ragazzi con una giovane distesa a terra in condizioni apparse subito serie.

Immediata la richiesta di intervento al 118, che ha attivato l’elisoccorso di Salerno con a bordo anche un tecnico del CNSAS.

L’elicottero ha sbarcato l’equipe sanitaria sul posto tramite verricello, per poi atterrare nei pressi del Santuario dell’Avvocata. Dopo le prime cure e la stabilizzazione della ragazza, i soccorritori l’hanno sistemata in barella e trasportata a spalla fino all’area di atterraggio.

La giovane è stata quindi trasferita in elicottero all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti e cure.