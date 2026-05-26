È Paola De Roberto la donna più votata in assoluto alle elezioni comunali di Salerno.

L’assessore uscente alle Politiche Sociali, candidata nella lista “Giovani per Salerno”, ha raccolto oltre 1.650 preferenze personali, risultando terza assoluta tra tutti i candidati consiglieri, dietro soltanto a Savastano e Galdi.

Un risultato importante per Paola De Roberto, che sui social ha voluto ringraziare elettori, sostenitori e cittadini per il consenso ricevuto.

“Grazie Salerno. La mia è la nostra vittoria. Un risultato eccezionale, per me inaspettato. Ha vinto la forza dello stare insieme”, ha scritto.

“Prima della mia lista, prima donna più votata, terza in assoluto con oltre 1650 voti. Infinitamente grazie a ciascuno di voi”.

Un exploit elettorale che conferma il forte radicamento dell’ex assessore sul territorio e il consenso costruito negli anni attraverso il lavoro nel settore delle politiche sociali cittadine.