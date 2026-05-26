Rieccolo, pronto a riprendersi Palazzo di Città. Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno per la quinta volta, conquistando la vittoria al primo turno con il 57,8% dei consensi.

Un ritorno che arriva a dieci anni dall’addio al Comune per guidare la Regione Campania e che segna l’inizio del trentatreesimo anno dell’era deluchiana in città. Nessuno, nella storia politica di Salerno e della Campania, aveva mai mantenuto un dominio così lungo e radicato.

De Luca ha vinto sostenuto da sette liste civiche, senza il simbolo del Partito Democratico, con cui negli ultimi anni il rapporto si è progressivamente incrinato. Non a caso, uno dei suoi libri politici porta il titolo emblematico: “Nonostante il Pd”.

Alle sue spalle il centrodestra guidato da Gherardo Maria Marenghi, fermo intorno al 15%, mentre Franco Massimo Lanocita, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, si è attestato poco sopra il 14%.

Più distanti gli altri candidati, con percentuali decisamente inferiori.

“Faremo un’opposizione severa ma costruttiva – ha dichiarato Marenghi – battendoci soprattutto sui temi della sicurezza, della pulizia della città e del sostegno alle attività produttive”.

Nessuna apparizione pubblica nella notte elettorale per De Luca, che ha preferito restare nella propria abitazione ad analizzare i dati. Secondo le prime letture politiche, il sindaco avrebbe probabilmente sperato di superare il 60% dei consensi e registrare un risultato personale superiore rispetto alle liste che lo sostenevano.

Il neo eletto primo cittadino ha affidato il suo commento a una nota ufficiale:

“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante che conferma, ancora una volta, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. È un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona. Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”.

Con questa vittoria, Vincenzo De Luca consolida ulteriormente il proprio ruolo di dominus della politica salernitana, aprendo un nuovo capitolo della sua lunga storia amministrativa alla guida della città.