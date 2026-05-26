“Angresi che rubano agli angresi”. Comincia così il duro sfogo pubblicato sui social da una cittadina di Angri dopo un episodio avvenuto durante la giornata elettorale.

La donna racconta di essere stata vittima di un furto mentre si trovava a votare. Uscita dal seggio, non avrebbe più trovato la propria auto. Ma a rendere ancora più grave la vicenda, secondo il suo racconto, sarebbe stata una successiva telefonata ricevuta da chi l’avrebbe derubata.

“Essere richiamata e ricattata dallo stesso angrese che mi ha derubata è una vergogna”, scrive nel post, diventato rapidamente oggetto di commenti e condivisioni.

Uno sfogo amaro, nel quale la cittadina allarga il discorso anche al senso civico e alla condizione sociale della città:

“Essere derubata fuori a un seggio elettorale è la conferma che una parte del mio popolo non cambierà nulla”.

Nel messaggio emerge tutta la delusione per un episodio vissuto proprio nel giorno in cui molti cittadini erano chiamati a scegliere il futuro amministrativo della città.

La donna conclude con una riflessione rivolta alla comunità angrese:

“Tutti siamo bravi a difendere il nostro paese festeggiando San Giovanni, se poi però derubiamo il nostro paesano”.