Momenti di forte tensione all’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa per i passeggeri di un volo diretto a Napoli operato da Ryanair.

Secondo quanto raccontato da numerosi viaggiatori, dopo il controllo del boarding pass e l’accesso all’area d’imbarco, oltre 200 persone sarebbero rimaste bloccate all’interno del finger per diversi minuti in condizioni considerate insostenibili, senza aria condizionata e con temperature molto elevate.

La situazione avrebbe provocato malumori e proteste tra i presenti, soprattutto tra anziani, bambini e persone particolarmente provate dal caldo e dall’assenza di ricircolo d’aria.

A far discutere sarebbe stato anche il comportamento del personale presente al gate. Una passeggera, esasperata dalla situazione, avrebbe chiesto assistenza lamentando il forte caldo e il disagio vissuto dai viaggiatori. Secondo alcune testimonianze, la risposta ricevuta da un addetto Ryanair sarebbe stata:

“Signora, io non posso chiamare qualcuno solo perché lei ha caldo”.

Una frase che avrebbe ulteriormente acceso la rabbia dei passeggeri, già irritati dall’attesa e dalle condizioni del finger.

Diversi viaggiatori hanno definito la situazione “assurda” e “inaccettabile”, sottolineando come oltre duecento persone siano rimaste ferme in uno spazio chiuso senza adeguata ventilazione.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte della compagnia aerea o della gestione aeroportuale sull’accaduto.

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