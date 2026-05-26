Importanti modifiche alla circolazione ferroviaria interesseranno diverse linee campane nel mese di giugno per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari.

Le interruzioni riguarderanno in particolare le linee Napoli–Caserta via Cancello, Caserta–Benevento–Foggia e Caserta–Salerno.

Le sospensioni previste

Nel dettaglio:

  • dal 1° al 30 giugno 2026 sarà sospesa la circolazione sulla linea Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei – Cancello;
  • dal 10 al 30 giugno 2026 stop ai treni tra Caserta e Benevento;
  • dal 27 al 30 giugno 2026 sospesa la circolazione sulle linee Caserta–Salerno e Cancello–Caserta.

Modifiche per Frecce, Intercity e Regionali

I treni Frecciarossa e Frecciargento sulla tratta Roma–Lecce subiranno limitazioni di percorso a Caserta e variazioni di orario. Previsti disagi anche il 9 giugno e il 1° luglio.

Modifiche anche per diversi Intercity e Intercity Notte, in particolare sulle relazioni:

  • Roma–Bari–Taranto,
  • Napoli–Bari,
  • Roma–Lecce.

Per alcuni collegamenti sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus.

Bus sostitutivi e collegamenti garantiti

Per limitare i disagi saranno attivati bus sostitutivi tra:

  • Napoli e Cancello,
  • Napoli e Caserta,
  • Caserta e Benevento,
  • Caserta e Salerno,
  • Caserta e Villa Literno.

Per gli abbonati Alta Velocità e possessori di Carnet Smart tra Roma e Benevento saranno garantiti collegamenti dedicati con bus in coincidenza con alcuni Frecciarossa.

Cosa cambia per i treni regionali

Numerosi treni regionali saranno cancellati o limitati:

  • sulla Napoli–Caserta via Cancello,
  • sulla Napoli–Benevento,
  • sulla Caserta–Salerno,
  • sulla Napoli–Cassino e Napoli–Roma, con deviazioni via Aversa.

Attivazione nuove stazioni

Dal 4 e 5 luglio la circolazione sulla nuova linea riprenderà gradualmente, mentre il ritorno completo alla normalità è previsto dal 6 luglio.

Saranno attivate:

  • le nuove stazioni di Valle di Maddaloni e Frasso Telesino sulla Caserta–Benevento–Foggia;
  • le nuove fermate di Napoli Afragola e Acerra sulla Napoli–Cancello.

Le fermate di Casalnuovo e Afragola Zona Commerciale entreranno invece in funzione successivamente.

Trenitalia ricorda che sui bus sostitutivi:

  • i tempi di percorrenza potrebbero aumentare per il traffico;
  • non è consentito il trasporto biciclette;
  • gli animali non sono ammessi, salvo i cani guida.
Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore