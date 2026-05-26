Importanti modifiche alla circolazione ferroviaria interesseranno diverse linee campane nel mese di giugno per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari.
Le interruzioni riguarderanno in particolare le linee Napoli–Caserta via Cancello, Caserta–Benevento–Foggia e Caserta–Salerno.
Le sospensioni previste
Nel dettaglio:
- dal 1° al 30 giugno 2026 sarà sospesa la circolazione sulla linea Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei – Cancello;
- dal 10 al 30 giugno 2026 stop ai treni tra Caserta e Benevento;
- dal 27 al 30 giugno 2026 sospesa la circolazione sulle linee Caserta–Salerno e Cancello–Caserta.
Modifiche per Frecce, Intercity e Regionali
I treni Frecciarossa e Frecciargento sulla tratta Roma–Lecce subiranno limitazioni di percorso a Caserta e variazioni di orario. Previsti disagi anche il 9 giugno e il 1° luglio.
Modifiche anche per diversi Intercity e Intercity Notte, in particolare sulle relazioni:
- Roma–Bari–Taranto,
- Napoli–Bari,
- Roma–Lecce.
Per alcuni collegamenti sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus.
Bus sostitutivi e collegamenti garantiti
Per limitare i disagi saranno attivati bus sostitutivi tra:
- Napoli e Cancello,
- Napoli e Caserta,
- Caserta e Benevento,
- Caserta e Salerno,
- Caserta e Villa Literno.
Per gli abbonati Alta Velocità e possessori di Carnet Smart tra Roma e Benevento saranno garantiti collegamenti dedicati con bus in coincidenza con alcuni Frecciarossa.
Cosa cambia per i treni regionali
Numerosi treni regionali saranno cancellati o limitati:
- sulla Napoli–Caserta via Cancello,
- sulla Napoli–Benevento,
- sulla Caserta–Salerno,
- sulla Napoli–Cassino e Napoli–Roma, con deviazioni via Aversa.
Attivazione nuove stazioni
Dal 4 e 5 luglio la circolazione sulla nuova linea riprenderà gradualmente, mentre il ritorno completo alla normalità è previsto dal 6 luglio.
Saranno attivate:
- le nuove stazioni di Valle di Maddaloni e Frasso Telesino sulla Caserta–Benevento–Foggia;
- le nuove fermate di Napoli Afragola e Acerra sulla Napoli–Cancello.
Le fermate di Casalnuovo e Afragola Zona Commerciale entreranno invece in funzione successivamente.
Trenitalia ricorda che sui bus sostitutivi:
- i tempi di percorrenza potrebbero aumentare per il traffico;
- non è consentito il trasporto biciclette;
- gli animali non sono ammessi, salvo i cani guida.