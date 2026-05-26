Raffica di condanne al termine del processo nato dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e della Polizia di Stato sul presunto sistema che avrebbe favorito l’immigrazione clandestina attraverso i cosiddetti “click day”.

Il gup di Napoli Luca Della Ragione ha inflitto complessivamente oltre 64 anni di carcere e multe per più di 125mila euro ai venti imputati coinvolti nel procedimento. Altri 21 indagati avevano già definito la propria posizione con patteggiamenti divenuti irrevocabili.

Secondo l’accusa, il sistema sarebbe stato gestito da tre avvocati operativi tra San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano e Nola, che attraverso Caf e società di supporto avrebbero organizzato un meccanismo capace di generare milioni di euro favorendo l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari in Italia.

Per ogni pratica sarebbero stati richiesti fino a 10mila euro in cambio dell’inserimento di domande di lavoro fittizie sul portale dello Sportello Unico per l’Immigrazione, utilizzando identità digitali e documentazione riconducibile a imprenditori compiacenti.

Le indagini della Squadra Mobile di Napoli erano partite dalle denunce di alcuni lavoratori stranieri, che avevano raccontato di aver pagato ingenti somme per ottenere il nulla osta all’ingresso in Italia attraverso il sistema dei “click day”.

Nel corso delle investigazioni sono emerse circa 40mila domande ritenute sospette e tuttora sottoposte ad accertamenti. L’operazione coordinata dalla Dda di Napoli aveva portato all’esecuzione di 45 misure cautelari, tra arresti in carcere, domiciliari e misure interdittive. Tra gli indagati figurava anche un poliziotto accusato di aver messo le proprie competenze informatiche a disposizione dell’organizzazione.

Gli investigatori hanno inoltre sequestrato beni per circa due milioni di euro, tra cui anche una Ferrari riconducibile a uno dei professionisti ritenuti ai vertici del sistema.

Dalle indagini sarebbero emersi anche collegamenti con ambienti della criminalità organizzata e in particolare con il clan Fabbrocino, che secondo l’accusa avrebbe tentato di inserirsi nel business attraverso contatti con alcuni Caf coinvolti nell’inchiesta.

Le condanne più pesanti sono state inflitte a Towhid Mohammad, condannato a sette anni di reclusione e 16mila euro di multa, e a Gennaro Maturo, condannato a sei anni di carcere e 4mila euro di multa con il riconoscimento dell’aggravante mafiosa.

Cinque anni di reclusione e 18mila euro di multa per Vincenzo Sangiovanni, mentre Santolo Di Genua è stato condannato a cinque anni e due mesi di carcere e 22mila euro di multa.

Condanne anche per Aniello Annunziata, Gaetano Cola, Maria Polisi, Marco Mohammed e Mario Casillo. Pene più contenute, invece, per altri imputati coinvolti a vario titolo nell’organizzazione.