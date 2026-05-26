Proteste a Pagani per alcune auto parcheggiate sul marciapiede nei pressi della vasca Pignataro, costringendo i pedoni a camminare sulla carreggiata.
A segnalare l’episodio è un cittadino indignato, che punta il dito soprattutto contro i disagi arrecati a mamme con passeggini e persone costrette a spostarsi a piedi lungo la strada.
“Ma si può ostacolare un marciapiede e lasciare i pedoni sulla carreggiata, soprattutto mamme con passeggini?”, scrive il residente, sottolineando anche la presenza di numerosi posti auto gratuiti poco distanti.
Nella segnalazione si parla di “mancanza di rispetto ed educazione”, con la richiesta implicita di maggiori controlli e attenzione verso la sicurezza dei pedoni.
Redazione