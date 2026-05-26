Momenti di tensione nella mattinata di lunedì 25 maggio per Belen Rodriguez, che secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale sarebbe stata soccorsa nella sua abitazione in zona Brera, a Milano, dopo un malore.

L’allarme sarebbe scattato intorno alle 7 del mattino, quando alcuni residenti avrebbero sentito provenire dall’appartamento urla d’aiuto. Uno dei vicini avrebbe quindi contattato il 112.

Secondo la ricostruzione, la conduttrice si trovava chiusa in casa e i vigili del fuoco stavano per forzare la porta quando lei stessa avrebbe aperto ai soccorritori. Successivamente sarebbe stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Chi era presente avrebbe riferito che Belen appariva in stato di alterazione psicofisica. Per consentire le operazioni di soccorso, la polizia avrebbe temporaneamente chiuso la circolazione nella strada dove si trova il palazzo.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulle condizioni della showgirl né sulle cause precise del malore.

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez aveva parlato pubblicamente delle proprie fragilità psicologiche, raccontando di aver sofferto in passato di attacchi di panico e depressione.

In un video pubblicato sui social dopo alcune polemiche nate in occasione di un evento pubblico nel novembre 2025, aveva spiegato:

“Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione”.

La conduttrice aveva anche raccontato di aver assunto calmanti prima di un’intervista, ammettendo di aver attraversato un momento particolarmente delicato.