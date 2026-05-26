Dopo il successo ottenuto a Sanremo e la partecipazione all’Eurovision, Sal Da Vinci torna ad incontrare il suo pubblico in occasione dell’uscita del nuovo album “Per Sempre Sì”.

L’artista napoletano sarà protagonista di un firmacopie in programma il 30 maggio alle ore 17 al centro commerciale Maximall Pompeii.

Il nuovo album uscirà ufficialmente il 29 maggio, ma è già disponibile in pre-order presso lo store ufficiale di Geolier all’interno del centro commerciale. Presentando lo scontrino d’acquisto all’infopoint del Maximall sarà possibile ritirare il pass necessario per partecipare all’evento. Il cd da autografare verrà consegnato direttamente il giorno del firmacopie.

L’iniziativa rientra nella collaborazione tra Golden Boys e il Maximall Pompeii, che negli ultimi mesi ha già ospitato eventi dedicati a grandi nomi della musica italiana, tra cui Geolier.

“Per il Maximall Pompeii è motivo di grande orgoglio ospitare artisti di livello internazionale come Geolier e Sal Da Vinci – fa sapere il management del centro –. Vogliamo offrire al pubblico esperienze uniche tra musica, emozioni e intrattenimento”.

L’evento si preannuncia tra i più attesi della stagione, con centinaia di fan pronti ad accogliere uno degli artisti più amati della scena musicale napoletana e italiana.