Innovazione e servizi pubblici. Il Comune punta su tecnologia e accessibilità per migliorare i servizi cimiteriali e l’orientamento dei cittadini

Un luogo tradizionalmente legato al silenzio e alla memoria si apre alla tecnologia. A San Marzano sul Sarno l’amministrazione comunale avvia un nuovo percorso di innovazione dei servizi pubblici con l’installazione di un totem multimediale touchscreen all’ingresso del cimitero comunale.

Un servizio digitale per i cittadini

Il dispositivo consentirà ai cittadini di consultare in tempo reale informazioni su loculi, concessioni e servizi disponibili, rendendo più semplice l’orientamento all’interno dell’area cimiteriale e migliorando l’accesso alle informazioni. Si tratta di uno strumento pensato per ridurre tempi di ricerca e difficoltà organizzative, offrendo una consultazione immediata e intuitiva direttamente all’ingresso del camposanto.

Innovazione e gestione più efficiente

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di digitalizzazione promosso dal Comune, finalizzato a rendere i servizi pubblici più moderni, efficienti e accessibili. Attraverso il nuovo sistema digitale sarà inoltre possibile migliorare la gestione della mappatura del cimitero e garantire aggiornamenti costanti, facilitando il lavoro degli uffici comunali e la fruizione da parte dei cittadini. Un passo che inserisce anche i servizi cimiteriali nel processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione locale.

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