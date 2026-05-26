Amministrative 2026. Cerimonia ufficiale nell’aula consiliare del Comune dopo lo scrutinio delle amministrative.

La proclamazione ufficiale

La proclamazione è avvenuta nell’aula consiliare comunale, il luogo più istituzionale della città, dove si è svolta la cerimonia ufficiale per gli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale di San Valentino Torio. A poche ore dalla conclusione dello scrutinio, la città degli innamorati conferma alla guida amministrativa Michele Strianese, che consolida così la propria leadership politica cittadina.

La conferma di Strianese

L’esito delle urne rafforza il consenso attorno al progetto amministrativo guidato da Strianese, riconfermato alla carica di sindaco per il terzo mandato consecutivo. La proclamazione segna ufficialmente l’avvio della nuova consiliatura, con il prossimo insediamento del consiglio comunale e la formazione della squadra di governo cittadina.

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