Amministrative 2026. L’attuale vicesindaco si conferma tra i protagonisti assoluti del voto cittadino.

Il consenso degli elettori

È Rosanna Ruggiero la candidata più votata delle ultime elezioni amministrative di San Valentino Torio. Un risultato che conferma il forte radicamento politico dell’attuale vicesindaco e il consenso costruito nel tempo sul territorio. Le urne premiano ancora una volta il lavoro svolto negli anni all’interno dell’amministrazione comunale, consolidando il ruolo di Ruggiero tra le figure di riferimento della politica cittadina.

Uno sguardo al futuro

L’esito elettorale rappresenta una nuova conferma personale e politica per Rosanna Ruggiero, protagonista di una campagna elettorale caratterizzata da presenza costante e contatto diretto con i cittadini. E dopo il risultato ottenuto, resta forte la volontà di continuare il percorso amministrativo per la crescita di San Valentino Torio.

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