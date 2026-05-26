GORI comunica che, per lavori effettuati da altri enti sulla rete idrica, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle ore 7:00 alle ore 23:00 di giovedì 28 maggio 2026 in diverse zone di Sant’Egidio del Monte Albino.
L’interruzione è legata a un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice integrativa eseguito dalla società Ausino S.p.A.
Le zone interessate
Lo stop idrico riguarderà:
- Piazza Giovan Battista Ferraioli
- Piazza Martiri di Nassirya
- Piazza Municipio
- Traversa di Viale della Pace
- Traversa II di Viale Kennedy
- Traversa Municipio
- Via Bosco
- Via Castello Troiano
- Via Ernesto Danio
- Via Francesco Ferraioli
- Via Giacomo Leopardi
- Via Ippolito Gaetano
- Via Mandrino
- Via Mario Cuomo
- Via Orazio
- Via Petriera
- Via Raffaele Falcone
- Via Sorvello
- Via Tenente Innocenzo Ferraioli
- Viale Abate Natalino Terracciano
- Viale della Pace
tutte le relative traverse.
Autobotte per i cittadini
Per limitare i disagi sarà attivato un servizio idrico sostitutivo con autobotte in:
Via Pulcinella, nell’area parcheggio della Pro Loco.
Il servizio sarà disponibile dalle ore 8:00 e per tutta la durata della sospensione.
GORI segnala inoltre che, al ripristino dell’erogazione, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua. In questi casi si consiglia di lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’utilizzo.