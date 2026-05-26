Due giornate all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione quelle promosse dalla Direzione Didattica Statale I “Anna Ferrara” di Scafati presso il Palazzetto dello Sport di via della Resistenza.

Lunedì 25 e martedì 26 maggio gli alunni del Primo Circolo sono stati protagonisti dell’iniziativa “Insieme sotto lo stesso infinito”, progetto curato dalla docente referente Giovanna Cavallaro e portato avanti da anni con il coinvolgimento di studenti, famiglie e insegnanti.

La manifestazione ha trasformato il palazzetto in un grande campo di gioco, dove bambini e ragazzi si sono esibiti tra coreografie, giochi con la palla e attività tradizionali rivisitate in chiave inclusiva.

La prima giornata ha visto protagoniste le classi prime, seconde e terze, mentre la seconda è stata dedicata alle classi quarte e quinte delle sedi di Capoluogo, Bagni e Purgatorio.

Al centro dell’iniziativa due temi fondamentali: inclusione e autismo, con l’obiettivo di dimostrare come lo sport rappresenti un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera.

Non una semplice recita scolastica, ma un vero momento corale e sportivo pensato per accompagnare gli alunni nel percorso di crescita e salutare simbolicamente la conclusione del ciclo della scuola primaria.

“È un progetto che portiamo avanti da alcuni anni con grande successo – ha spiegato la docente referente Giovanna Cavallaro – e ogni anno cresce la partecipazione delle famiglie e della comunità. Non è una recita, è sport vero, inclusione vera. È stare insieme sotto lo stesso infinito”.

La scuola ha ringraziato il dirigente scolastico Fiorenzo Gargiulo, le collaboratrici Rosanna Falanga e Teresa Greco, tutte le insegnanti e il personale scolastico per il supporto all’iniziativa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al dirigente dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Anardi”, Guglielmo Formisano, per la disponibilità del Palazzetto dello Sport, e ai volontari dell’associazione “Gioia Soccorso” presenti durante le due giornate.