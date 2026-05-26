La crescita dei raggiri informatici impone una maggiore attenzione nella protezione dei familiari, soprattutto quando si tratta di persone anziane o poco abituate all’uso quotidiano di smartphone, home banking e servizi digitali. In Campania, come nel resto d’Italia, le truffe possono arrivare tramite mail, SMS, telefonate, messaggi WhatsApp e falsi avvisi bancari, spesso costruiti per generare paura e spingere la vittima ad agire in fretta.

Le autorità segnalano da tempo la diffusione di tecniche come phishing, smishing e vishing, basate su comunicazioni apparentemente credibili ma finalizzate a ottenere dati personali, codici di accesso o denaro. Anche recenti operazioni investigative hanno confermato la presenza di reti organizzate dedicate a truffe digitali e telefoniche con base o collegamenti in Campania.

Riconoscere i segnali dei raggiri informatici

Il primo passo per proteggere i propri cari è spiegare come riconoscere i segnali più comuni delle truffe online. Messaggi con errori grammaticali, richieste urgenti, link abbreviati, promesse di rimborsi, blocchi improvvisi del conto o presunti problemi con carte e pacchi in consegna devono sempre far scattare un campanello d’allarme.

I raggiri informatici in Campania possono sfruttare anche riferimenti locali, nomi di enti conosciuti, banche diffuse sul territorio o servizi pubblici familiari. Per questo motivo è importante ricordare che nessun istituto serio chiede password, PIN, codici OTP o dati bancari attraverso messaggi non verificati.

Parlare con anziani e familiari senza creare paura

La sicurezza digitale passa anche dal dialogo. Spiegare i rischi con tono semplice e non allarmistico aiuta le persone più fragili a non sentirsi giudicate. È utile fare esempi concreti: il falso nipote che chiede soldi, il finto operatore bancario, il messaggio che invita a cliccare su un link o la telefonata che sollecita un bonifico immediato.

Un buon metodo consiste nel concordare una regola familiare: prima di inviare denaro, comunicare dati o installare applicazioni suggerite da sconosciuti, è necessario chiamare un parente di fiducia. Questa semplice abitudine può bloccare molte frodi informatiche prima che provochino danni.

Controllare link, numeri e comunicazioni sospette

Uno dei suggerimenti più efficaci è non cliccare mai direttamente sui link ricevuti tramite SMS, chat o mail. In caso di dubbio, è preferibile aprire il sito ufficiale digitando l’indirizzo nel browser o contattare il servizio clienti attraverso numeri verificati.

Bisogna prestare attenzione anche ai numeri telefonici che sembrano autentici. Le tecniche di manipolazione digitale possono far apparire chiamate e messaggi come provenienti da soggetti affidabili. La Polizia Postale raccomanda di diffidare dei link contenuti in comunicazioni sospette e di effettuare verifiche tramite canali ufficiali.

Proteggere dispositivi, password e conti online

La prevenzione passa anche da alcune buone pratiche tecniche. Smartphone, tablet e computer devono essere aggiornati regolarmente, protetti da codici di sblocco e utilizzati con password diverse per ogni servizio. L’autenticazione a due fattori rappresenta una barriera importante contro l’accesso non autorizzato agli account.

Per i familiari meno esperti può essere utile configurare insieme le impostazioni di sicurezza, limitare le notifiche ingannevoli, salvare solo contatti affidabili e controllare periodicamente le app installate. Una gestione ordinata degli strumenti digitali riduce il rischio di cadere in truffe informatiche.

Sapere cosa fare dopo un tentativo di truffa

Se un familiare ha cliccato su un link sospetto o ha fornito dati personali, è importante agire rapidamente. Occorre contattare la banca, bloccare eventuali carte, cambiare le password e segnalare l’accaduto alla Polizia Postale. Anche quando non si è verificata una perdita economica, la segnalazione può aiutare a intercettare nuove campagne fraudolente.

Difendere i propri cari dai raggiri digitali significa creare una rete di attenzione quotidiana. Informazione, prudenza e comunicazione familiare sono strumenti fondamentali per affrontare con maggiore sicurezza le minacce informatiche che circolano in Campania e proteggere le persone più esposte.