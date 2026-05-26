Un vasto traffico internazionale di droga dal Sudamerica verso il porto di Salerno è stato smantellato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Salerno: otto le persone raggiunte dal provvedimento, di cui sei finite in carcere e due ai domiciliari.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe organizzato l’importazione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sudamerica, utilizzando vettori marittimi e facendo transitare la droga attraverso il porto di Salerno.

Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati oltre 180 chilogrammi di cocaina transitati nello scalo marittimo salernitano.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni componenti del sodalizio si sarebbero resi responsabili anche del furto di imbarcazioni all’interno del porto di Salerno.

Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete criminale e individuare eventuali ulteriori collegamenti internazionali.