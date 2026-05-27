Applausi, colori e tradizione allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione de “La Notte dei Leoni”, l’evento benefico che ieri sera ha riportato in campo alcune delle più amate leggende del calcio azzurro.

Tra i protagonisti della serata anche il Gruppo Folkloristico Internazionale ‘O Revotapopolo di Angri, che si è esibito prima del match regalando al pubblico una performance molto apprezzata, fatta di musica popolare, energia e tradizione campana.

L’esibizione del gruppo angrese ha acceso l’atmosfera del Maradona prima della sfida tra “Napoli Legends” e “Resto del Mondo”, il team formato da cantanti, attori ed ex calciatori di Serie A.

In campo sono tornati tanti protagonisti del recente passato azzurro come Dries Mertens, José Callejón, Ezequiel Lavezzi, Lorenzo Insigne e Walter Gargano. Presenti anche storiche glorie del calcio napoletano come Gianfranco Zola, Ruud Krol, Fernando De Napoli e Ciro Ferrara.

L’evento, organizzato con finalità benefiche, ha raccolto fondi per la ricostruzione del teatro del carcere minorile di Istituto Penale Minorile di Nisida e per sostenere i progetti della Fondazione Santobono Pausilipon.