Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti ad Angri. Questa mattina, intorno alle 6:30, un’auto si sarebbe fermata in via Risi, lasciando rifiuti direttamente in strada, davanti a un negozio di telefonia della zona.

La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del negozio di telefonia situato di fronte, che avrebbero immortalato il veicolo mentre si fermava per pochi istanti prima di ripartire subito dopo aver abbandonato i rifiuti in strada.

L’episodio ha provocato indignazione tra commercianti e cittadini, esasperati dal continuo ripetersi di comportamenti incivili che danneggiano il decoro urbano e penalizzano chi rispetta le regole della raccolta differenziata.

Non è la prima volta che in diverse zone della città vengono segnalati casi simili, soprattutto nelle prime ore del mattino o durante la notte, quando gli autori approfittano delle strade meno frequentate per abbandonare rifiuti lungo i marciapiedi o davanti alle attività commerciali.

I residenti chiedono maggiori controlli e l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza per individuare e sanzionare i responsabili.

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