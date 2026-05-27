Capaccio Paestum evita lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha incontrato il sindaco Gaetano Paolino per comunicare l’esito delle valutazioni del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, al termine del lavoro svolto dalla Commissione d’accesso agli atti che per sei mesi ha esaminato l’attività dell’ente.

La strada individuata sarebbe quella di un percorso di monitoraggio e affiancamento tra Prefettura e Comune, improntato alla collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di superare e sanare le criticità emerse durante gli accertamenti ispettivi. Una soluzione che, di fatto, scongiura il commissariamento dell’ente per infiltrazioni mafiose.

Secondo quanto trapela, avrebbe avuto un peso rilevante anche l’attività amministrativa avviata dall’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolino fin dal suo insediamento.