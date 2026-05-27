Paura a Castellammare di Stabia, dove una fuga a bordo di un’auto rubata si è conclusa con un violento incidente in via Cosenza, a pochi metri dalla linea della Circumvesuviana.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura durante la corsa, andando a schiantarsi e ribaltandosi lateralmente lungo la carreggiata. L’impatto ha provocato momenti di forte tensione tra residenti e automobilisti presenti in zona.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a soccorrere l’uomo rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Nonostante la violenza dello schianto, il conducente avrebbe riportato soltanto ferite lievi. Durante gli accertamenti, però, i militari dell’Arma hanno scoperto che l’auto risultava rubata poco prima.

Il conducente, un uomo extracomunitario residente a Boscoreale e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto aggravato.

Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe tentato di fuggire subito dopo il furto, accelerando tra le strade cittadine nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La corsa si è però conclusa contro un muro nei pressi dei binari ferroviari, in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi anche per eventuali passanti e per la circolazione ferroviaria.

I carabinieri stanno ora proseguendo le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti recentemente nell’area stabiese e vesuviana.