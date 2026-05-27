Profonda commozione tra Ascea e Pollica per la scomparsa di Daniele Teodosio, 35 anni, conosciuto da molti con il soprannome di “Lo Scafatese”, legato alle sue origini.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa nelle ultime ore, lasciando sgomenti amici, conoscenti e quanti avevano avuto modo di incontrarlo nel corso degli anni. Daniele viveva da tempo ad Ascea, dove aveva costruito la propria vita e numerosi legami, mentre lavorava a Pollica. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona semplice, disponibile e benvoluta da tutti.

Il 35enne si è spento presso il policlinico di Napoli, lasciando nel dolore la moglie Maria, la piccola figlia Carmela, il padre Gianfranco, la madre Lucia, il fratello Ciro, la sorella Ilaria e tutti i familiari.

La salma giungerà oggi, mercoledì 27 maggio, nella chiesa di San Martino Vescovo, a Cannicchio, dove alle ore 17 sarà celebrato il rito funebre. Successivamente il feretro sarà trasferito nel cimitero di Ascea per la tumulazione.

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia, testimonianza dell’affetto che Daniele era riuscito a costruire attorno a sé nel tempo.

La redazione esprime sincere condoglianze alla famiglia Teodosio per la grave perdita.