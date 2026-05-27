Torna a far discutere la tragedia costata la vita ai giovani cugini Michele Ambrosino e Serena Salvati, morti nel drammatico incidente avvenuto tra Castel San Giorgio e Siano nell’ottobre 2022. In queste ore a riaccendere l’attenzione sul caso è stato il padre di Michele, che attraverso un duro messaggio pubblicato sui social ha espresso tutta la propria rabbia e il dolore per una vicenda che, a suo dire, non avrebbe ancora avuto piena chiarezza.

“Non ho perso un cane ma un figlio e la giustizia sembra che non faccia il suo corso”, scrive il padre del giovane, aggiungendo di non credere alla versione del “semplice incidente stradale”. Parole pesanti, accompagnate dalla volontà di chiedere ulteriori approfondimenti e nuove verifiche investigative.

Michele Ambrosino e Serena Salvati persero la vita in un violento schianto avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2022 all’altezza del bivio Torello-Campomanfoli. Serena morì sul colpo, mentre Michele decedette il giorno successivo in ospedale dopo ore di agonia.

Negli anni successivi la Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, con il rinvio a giudizio del giovane che era alla guida dell’altra vettura coinvolta nell’incidente.

Ma per la famiglia Ambrosino il dolore non si è mai trasformato in rassegnazione. E oggi, a distanza di tempo, il padre di Michele torna a chiedere verità e giustizia, convinto che su quella notte ci siano ancora aspetti da chiarire.

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